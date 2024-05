Ce week-end, l'artiste-peintre Olivier Corneau, dont nous avons pu apprécier la fougue dans la deuxième saison de Survivor Québec, soulignait ses 10 ans d'amour avec son conjoint.

Ce faisant, il partageait un message magnifique dans sa story sur Instagram, une image que vous pouvez voir ci-dessous.

Saviez-vous qu'Olivier fréquente un comédien connu?

En effet, il s'agit du comédien Marc-André Poliquin (voir sa photo ici), que nous avons pu voir dans plusieurs productions québécoises dans les dernières années, dans des rôles secondaires.

Il était notamment dans District 31, où il interprétait un policier en service, dans Alertes où il a joué un médecin des soins intensifs et, plus récemment, dans Indéfendable où il interprétait aussi un policier. On a aussi pu le voir dans le rôle de Matthew Donnovan dans la série Une autre histoire.

Le couple soulignait ses 10 ans d'amour ce week-end.

Nous leur offrons nos meilleurs voeux de bonheur pour une suite heureuse! ❤️

Quant à Olivier Corneau, il poursuit son travail d'artiste. Nous vous partageons, ci-dessous, quelques exemples de ses oeuvres extraordinaires.