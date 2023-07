Sous le choc de la mort de Marilou Magloire, l’Escouade se mobilise. Bien que l’enquête incombe au sergent-enquêteur Pelletier, des Crimes contre la personne, le quatuor refuse de rester immobile et travaille d’arrache-pied pour tenter de retrouver le meurtrier de la sœur de Renaud. Une vieille rivalité existe entre ce dernier et le sergent Pelletier. De son côté, la capitaine Duquette devra composer avec le retour de son fils Pascal. Dominic quant à lui développera une relation amoureuse avec une criminologue de l’Unité d’aide aux victimes qui se joint à l’équipe, alors que Lily-Rose continuera de fréquenter les sites de rencontres. Un coup de théâtre fracassant obligera notre escouade à se joindre au très controversé sergent Pelletier pour mener une enquête dont les retombées et les ramifications ne cesseront de se multiplier… (Fourni par la production)