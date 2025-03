Des conditions pas faciles pour le tournage du spin-off de la série Alertes

C'est ce lundi que s'est achevé le tournage de la série Alertes : Pelletier, inspirée du personnage de l'enquêteur Guillaume Pelletier d'Alertes.

Afin de souligner le tout, l'acteur Danny Gilmore, qui incarne le protagoniste, a partagé quelques photos du climat on ne peut moins clément dans lequel s'est déroulé le tournage.

« En attendant la diffusion l’hiver prochain, voici quelques clichés peu représentatifs du courage de cette équipe. On a tourné dehors à-27degré , contre des vents de 100kmh, on a eu froid , on a eu chaud, on a pelleter, mais on est passé à travers 💪🏼 S’il y avait une guerre, j’aimerais que mon peloton soit une équipe de tournage comme celle-ci. Sont capable de tout! », écrivait le comédien.

En plus de Danny, la distribution compte, entre autres, Rémi-Pierre Paquin, Normand Daneau, Geneviève Boivin-Roussy, Joëlle Paré-Beaulieu, Léa Roy, Charlotte St-Martin et Patrick Côté. D'ailleurs, ce dernier a aussi commémoré la fin du tournage sur ses réseaux sociaux.

« Merci à Pixcom de m'avoir fait confiance pour interpréter un des rôles principaux dans ce merveilleux projet. Bravo à toute l'équipe technique derrière la caméra pour ce travail acharné. Et à notre capitaine Anne de L[é]an qui a conduit cette aventure d'une façon incroyable. »

Précisons qu'Anne de Léan a réalisé plusieurs épisodes de L'heure bleue, Indéfendable et la série Le jeu.

Alertes : Pelletier arrivera sur illico+ en décembre prochain.