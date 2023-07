L'heure bleue

Après le décès de leur fils de sept ans atteint d'un TDAH, une famille peine à retrouver l'équilibre. La mère, Anne-Sophie, choisit de changer complètement de vie. Tout bouge: là où elle vit, sa situation financière, sa vie amoureuse et sexuelle, son travail, son style de vie, tout. Qui n'a pas rêvé quelques instants de tout laisser derrière soi pour repartir à zéro, ailleurs, autrement? Pour Anne-Sophie, ce fantasme devient une réalité obligatoire. Elle plongera, du jour au lendemain, dans un tout autre univers où ses repères habituels ne lui servent plus. Tout un choc, tout un apprentissage. Bernard, le père, choisit quant à lui l'inverse: il tiendra le fort et tentera de garder son équilibre, sa routine. Il a une ado de 16 ans, une maison, un commerce florissant et mille responsabilités. Quand on vit un coup dur, on ferme les poings et on affronte. Mais cela a un prix fort. On risque de s'endurcir jusqu'à la démesure. Le lâcher-prise ne semble pas une option valable pour Bernard.