Céline Bonnier

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2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Nadine Racicot
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Comédienne
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Sorcières
2023 - 2025
Comédienne
Joanne «Joe» Bussières (2023-2025)
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Prix Gémeaux
2018
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle
L'heure bleue
Prix Gémeaux
2017
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle
L'heure bleue
Prix Gémeaux
2016
Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle
Unité 9