De premières images poignantes pour la série Sur le fil avec Céline Bonnier

Une première bande-annonce de la série Sur le fil vient de faire son apparition sur la toile.

Vous pouvez la visionner au bas de l'article.

On peut y entendre la voix de Céline Bonnier : « Leur vie c'est une histoire d'horreur la plupart du temps, anyway. Mais au moins, quand ils ont besoin d'aide, ils pensent à nous autres. Ils nous font confiance. Ça, c'est une méchante réussite, non? C'est ça notre job : créer un lien avec le monde. Pas pour changer, mais... juste les aider ».

Dans cette nouvelle proposition de Pascale Renaud-Hébert, Céline Bonnier incarne Nathalie, une femme aussi généreuse que ferme qui dirige le centre Lavoie, un organisme communautaire venant en aide aux personnes en situation d'itinérance. Autour d'elle, une équipe dévouée et imparfaite tient l'endroit debout, jour après jour. Pour Nathalie et les intervenants, chaque personne, peu importe son histoire, peu importe son bagage, a droit à une deuxième chance. Les crises sont nombreuses, les urgences aussi, et l'équipe déploie ses meilleurs efforts pour permettre aux personnes de plus en plus nombreuses qui frappent à sa porte de se reconstruire... mais pour les intervenants comme pour les usagers, le défi est de taille.

La série met également en vedette Antoine Olivier Pilon, Joanie Martel, Ines Talbi, Ariel Charest, Mickaël Gouin, Valérie Tellos et Sam-Éloi Girard, entre autres.

La série dramatique Sur le fil sera diffusée sur ICI Télé dès le 14 septembre prochain à 21 h.