Sorcières sera de retour dans une deuxième saison dès le 9 septembre, reprenant sa très convoitée case horaire du lundi à 20 h qu'elle avait occupée l'an dernier.

Voici le synopsis officiel de la suite de Sorcières, fourni par la production :

Le lieutenant Bastarache (Denis Marchand) et l’agent Roy (Christophe Payeur) s’affairent à retrouver Fred (Maxime Genois), Marie-Ève (Marie-Claude Guérin) et Clovis. Leur enquête prend un second souffle lorsque de nouveaux éléments surgissent. En parallèle, les auteurs de la machination entourant l’abandon du bébé aux chutes sont sur le point de se faire coincer. Après s’être envolée vers l’Ohio, Joe (Céline Bonnier) se rend en Ontario où elle fait la rencontre déconcertante d’une personne liée à la commune. De retour en sol montréalais, elle reconnecte avec ses sœurs à qui elle fait de troublantes révélations sur leur passé. Elle se surprend même à vouloir passer plus de temps avec Martin (Jean-Moïse Martin). S’étant fait mettre dehors par Phil (Patrick Drolet), Beth (Marie-Joanne Boucher) compose avec l’échec de son couple et tente de revenir à la maison pour le bien des enfants. Elle sera alors prise d’un immense désir de renouveau.

Agnès (Noémie O'Farrell) se remet difficilement du deuil de son fils et du départ tumultueux de Sophie (Lamia Benhancine), mais s’accroche à l’idée de retrouver sa mère. Motivée par ses proches, elle relance sa pratique en mettant sur pied un cercle de soutien où elle se découvre plusieurs affinités avec une des participantes. À Sainte-Piété, Véronique (Julie Roussel) n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis qu’elle a appris à Luc (Stéphane Gagnon) qu’il est le père de Gabrielle (Jade Charbonneau), laquelle manque à l’appel depuis des semaines. Mais l’arrivée d’une jeune entrepreneure, Solène Villeneuve, ravive les espoirs de revitalisation de la région, au détriment des Beauchamp, une famille bien enracinée depuis quatre générations. Alors que l’emplacement de la commune demeure un mystère pour la population, de nouveaux indices relancent la police sur la piste du Royaume de la Triple-Déesse. Les anciens membres ne seront pas au bout de leur peine.

