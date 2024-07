De nouveaux visages pour la suite de Sorcières

Si vous êtes restés plutôt ébahis après la finale intense de la première saison de Sorcières rassurez-vous, « dès le premier épisode, on a des réponses », comme nous l'expliquait récemment ici le co-auteur de la série, Germain Larochelle.

En effet, ce que nous confirme la production de l'émission ce lundi, c'est que l'identité du responsable des manigances entourant l'abandon du bébé sera enfin dévoilée. Évidemment, comme un mystère n'attend pas l'autre dans l'annuelle, on s'attend bien à ce que quelques revirements s'amènent plus tôt que plus tard entre Sainte-Piété et Montréal. D'ailleurs, on sait déjà qu'alors que les trois sœurs tenteront chacune de leur côté de trouver l'équilibre dans leurs vies respectives, un nouveau personnage en lien avec la commune ne tardera pas à venir bouleverser leur quiétude.

Ce nouveau visage ne viendra pas seul, car Amalga et Québecor contenu révélaient aujourd'hui l'ensemble des nouveaux comédiens qui se joindront à la distribution de l'annuelle. Qui jouera quoi? C'est encore trop tôt pour le savoir. Par contre, on peut confirmer que Germain Houde, Lynda Johnson, Marianne Fortier, Léa Roy, Véronique Chaumont, Martin Tremblay, Rosalie Turmel, Mollie Fillion et Jocelyn Blanchard seront les talents qui se grefferont à l'impressionnant panel de comédiens du projet.

Du côté de la réalisation, deux réalisateurs se joignent à Myriam Verreault et Ian Lagarde, soit Sarah Pellerin (L'air d'aller) et Jeanne Leblanc (Bellefleur).

Sorcières, de retour en septembre sur TVA. Tous les épisodes de la première saison sont également disponibles en rattrapage sur la plateforme gratuite TVA+.