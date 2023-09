L’air d’aller, c’est la lumineuse histoire de Katrine, Gabriel, Jimmy et Cindy. Outre la maladie qu’ils ont en commun, une forte amitié les unit. Lorsqu’ils apprennent que l’un d’entre eux pourrait mourir avant la fin de l’automne, c’est avec autodérision et résilience qu’ils tentent ensemble d’oublier l’épreuve imminente qui les guette. Une urgence de vivre les rend complètement libres et leur fait vivre chaque journée le plus intensément possible.