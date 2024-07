10 séries à écouter ou réécouter pendant les vacances

Pas de soleil, pas de problèmes! On profite des vacances pour écouter ou réécouter des séries coups de cœur, sans culpabilité. Voici quelques suggestions spontanées de séries télé bien de chez nous, passant de créations acclamées par la critique à quelques nouveautés passées sous le radar. Pas envie de vous enfermer à l'intérieur? Pourquoi ne pas s'installer un projecteur à l'extérieur? Oh, voilà le meilleur des mondes! Lakay Nou 10 épisodes de 22 minutes à visionner sur ICI TOU.TV. Synopsis (fourni par la production) : Le couple formé de Myrlande (Catherine Souffront) et Henri (Frédéric Pierre) vit coincé entre deux générations. D’un côté, celle de leurs trois enfants de 10 à 20 ans, nés au Québec et purs fruits de la culture d’ici plus que de celle de leurs aïeux. Et de l’autre, celle de leurs parents, nés en Haïti, attachés à leurs racines et aux attentes plus traditionnelles de leur génération. Ils sont omniprésents dans leurs vies, surtout les parents d’Henri qui habitent juste à côté de chez eux. Or, à l’aube de la quarantaine, Myrlande et Henri osent enfin tracer leur propre voie en saisissant de nouvelles opportunités qui se présentent. Cet épanouissement personnel et professionnel ne sera pas sans impacts sur le clan tissé un peu trop serré, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais toujours pour nous faire rire (avec eux).

In Memoriam 8 épisodes de 43 minutes à visionner sur Crave. Synopsis (fourni par la production) : Julien, Judith, Mathieu et Lucile sont quasi-orphelins. Leur mère s’est enlevé la vie lorsqu’ils étaient enfants et ils ont rompu les liens avec leur père, Paul-Émile de Léry, l’accusant d’être responsable de la tragédie. Puis un jour, ils sont conviés à la lecture de son testament. Une surprise de taille les attend : à moins de se prêter à une compétition sous la forme d'une série d’épreuves au terme de laquelle les gagnants mettront la main sur sa fortune de 84 millions, personne n’héritera de rien. Les épreuves troublantes révéleront des pans sombres de leur historique familial et sèmeront le chaos en faisant ressurgir les blessures du passé. Comme quoi, même mort, Paul-Émile a toujours la mainmise sur eux.

L'air d'aller 20 épisodes de 22 minutes à visionner sur video.telequebec.tv. Synopsis (fourni par la production) : L’air d’aller, c’est la lumineuse histoire de Katrine, Gabriel, Jimmy et Cindy. Outre la maladie qu’ils ont en commun, une forte amitié les unit. Lorsqu’ils apprennent que l’un d’entre eux pourrait mourir avant la fin de l’automne, c’est avec autodérision et résilience qu’ils tentent ensemble d’oublier l’épreuve imminente qui les guette. Une urgence de vivre les rend complètement libres et leur fait vivre chaque journée le plus intensément possible.

Après le déluge 6 épisodes de 43 minutes à visionner sur Crave. Synopsis (fourni par la production) : Maxime Salomon (Penande Estime), une policière, prend sous son aile quatre jeunes au passé trouble. Pour leur éviter un casier judiciaire, Maxime les initie au MMA (Arts martiaux mixtes) – un sport de combat. Une décision qui ne fait pas l’unanimité dans l’entourage de la policière et qui pourrait lui couter cher. Est-ce que combattre le feu par le feu pourra briser le cercle vicieux de la violence dans lequel ces jeunes baignent depuis trop longtemps?

Classé secret 10 épisodes de 43 minutes à visionner sur TVA+. Synopsis (fourni par la production) : Rachel Miller et Émile Darcy sont mariés et parents de deux filles. Spécialistes du renseignement, ils travaillent pour les Services de sécurité du Canada (SSC). Leur quotidien tranquille est cependant fracassé lorsqu’une fusillade éclate près du consulat américain. Les indices révèlent que les SSC ont été infiltrés, dans une de leur section à haut niveau, par une «taupe» à la solde de la CIA. Rachel et Émile réalisent que l’attentat visait un dissident politique pacifiste, immigré depuis 20 ans d’un émirat arabe, et réputé pour sa violence contre ses opposants. Cet homme et sa famille sont menacés de toute part. En parallèle, Émile se fait confier une mission secrète par ses patrons: l’identification de l’agent double de la CIA qui se trouve parmi eux. De plus, le couple se voit confier le mandat de trouver qui est derrière la fusillade et si d’autres actions d’éclat sont à prévoir.

Saint-Jean-Du-Lac 7 épisodes de 15 à 20 minutes à visionner sur Noovo.ca. Synopsis (fourni par la production) : C’est l’histoire de Bénédicte et de Charles-Thomas, deux fonctionnaires qui essaient d’attirer des touristes dans leur petit village de région. Après avoir tout essayé - et tout raté -, ils inventent un monstre marin pour appâter les touristes. Une vidéo truquée plus tard, le phénomène de Saint-Jean-du-Lac est devenu viral, et les touristes débarquent en masse au village. Mais ils en veulent plus… ils veulent voir le monstre!

Les Révoltés 10 épisodes de 42 minutes à visionner sur Club Illico. Synopsis (fourni par la production) : Éléonore St-Laurent est une avocate de convictions et d’arguments. Jacob Gravel-Duquette est journaliste d’enquête et suit son instinct, peu importe où il le mène. Chacun à sa façon, parfois en unissant leurs forces, ils dénoncent les travers du système, accompagnent des individus révoltés par la lenteur ou la rigidité des institutions. Par leur combat contre les absurdités institutionnelles, Éléonore et Jacob aident ces individus désespérés à obtenir un semblant de justice.

Inspirez Expirez 10 épisodes de 21 minutes à visionner sur Crave. Synopsis (fourni par la production) : Inspirez expirez met en scène Sophie et Vicky, deux femmes au début de la trentaine qui évoluent dans le même cercle d’amies. Elles ne s’aiment pas et elles n’ont rien en commun, sauf leur date de naissance. Cette année, pour leur anniversaire, elles reçoivent le même cadeau de la part de leurs amies : un certificat pour une retraite de yoga de quelques jours au fin fond des bois. C’est une catastrophe pour l’une et pour l’autre, d’autant plus qu’elles sont obligées de partager la même cabine et qu’elles ont du mal à s’endurer. Ce ne sont certainement pas quelques shavasanas qui vont les rapprocher… Leur ressourcement obligé prendra une tournure surprenante lorsque le cadavre d’une participante sera trouvé dans la forêt. Forcées de rester sur place pendant l’enquête policière qu’elles jugent bidon, Sophie et Vicky devront unir leurs efforts pour identifier l’assassin et sauver leur peau. Elles finiront peut-être même par s’apprécier…

Mégantic 8 épisodes de 43 minutes à visionner sur Club Illico. Synopsis (fourni par la production) : Mégantic s’inspire des événements réels survenus lors de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 et impliquant le plus grand déversement pétrolier terrestre en Amérique du Nord. La série va au-delà de ce que tout le monde a pu voir, ou entendre, dans les médias. Elle pose un regard profondément humain sur ce drame qui a bouleversé le Québec, le Canada et le monde entier. Chaque épisode porte sur le destin d’une ou de quelques victimes et sur l’impact du drame chez leurs proches, abordant entre autres de grands thèmes tels que l’amour, la santé mentale, la spiritualité et le deuil.

La candidate 10 épisodes de 43 minutes à visionner sur ICI TOU.TV. Synopsis (fourni par la production) : Alix Mongeau, mère monoparentale, technicienne en pose d’ongles fêtera bientôt ses 30 ans dans un sentiment général d’insatisfaction pour sa vie qui ne va nulle part. Malgré sa totale inexpérience et son complet désintérêt pour la chose politique, elle accepte, pour rendre service à un ami, d’être candidate poteau dans un comté où elle n’a aucune chance de gagner. C’est en tout cas ce qu’on lui dit. En gros, lui explique-t-on, elle n’a qu’à les laisser mettre sa face sur les poteaux afin que le parti puisse présenter des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec. Contre toute attente, à la faveur d’un scandale et d'un vent de mécontentement envers le parti au pouvoir, Alix comme 34 autres députés du PPDQ (Parti Progrès et Démocratie du Québec) remporte son élection dans Dufferin, une circonscription qu’elle ne pourrait pas situer sur la carte, pour faire une job dont elle ne sait rien, qui ne l’intéresse pas et pour laquelle elle n’a pas les compétences. Précipitée dans l’arène politique, Alix découvre sur le tas son métier, une nouvelle culture, la politique et son comté où couve un scandale environnemental dont la gestion va être son baptême de feu. Elle entraîne à sa suite ses proches dans sa nouvelle vie et le choc entre son nouveau et son ancien monde ne se fera pas sans heurts. La candidate raconte l'apprentissage d’Alix pour ce métier qu’elle n’a pas choisi et son éveil politique. En chemin, elle se découvrira un véritable intérêt pour le travail de député, pour l’engagement communautaire, pour la politique et pour son nouveau coin de pays. Si l’expérience aura un impact sur sa vie et celle de sa famille d’une manière inimaginable, c’est en elle-même que la transformation la plus profonde va s’effectuer.