Classé secret

Rachel Miller et Émile Darcy sont mariés et parents de deux filles. Spécialistes du renseignement, ils travaillent pour les Services de sécurité du Canada (SSC). Leur quotidien tranquille est cependant fracassé lorsqu’une fusillade éclate près du consulat américain. Les indices révèlent que les SSC ont été infiltrés, dans une de leur section à haut niveau, par une «taupe» à la solde de la CIA. Rachel et Émile réalisent que l’attentat visait un dissident politique pacifiste, immigré depuis 20 ans d’un émirat arabe, et réputé pour sa violence contre ses opposants. Cet homme et sa famille sont menacés de toute part. En parallèle, Émile se fait confier une mission secrète par ses patrons: l’identification de l’agent double de la CIA qui se trouve parmi eux. De plus, le couple se voit confier le mandat de trouver qui est derrière la fusillade et si d’autres actions d’éclat sont à prévoir.