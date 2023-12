C’est l’histoire de Bénédicte et de Charles-Thomas, deux fonctionnaires qui essaient d’attirer des touristes dans leur petit village de région. Après avoir tout essayé - et tout raté -, ils inventent un monstre marin pour appâter les touristes. Une vidéo truquée plus tard, le phénomène de Saint-Jean-du-Lac est devenu viral, et les touristes débarquent en masse au village. Mais ils en veulent plus… ils veulent voir le monstre!