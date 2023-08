Alix Mongeau (Catherine Chabot), mère monoparentale, technicienne en pose d’ongles fêtera bientôt ses 30 ans dans un sentiment général d’insatisfaction pour sa vie qui ne va nulle part. Malgré sa totale inexpérience et son complet désintérêt pour la chose politique, elle accepte, pour rendre service à un ami, d’être candidate poteau dans un comté où elle n’a aucune chance de gagner. C’est en tout cas ce qu’on lui dit. En gros, lui explique-t-on, elle n’a qu’à les laisser mettre sa face sur les poteaux afin que le parti puisse présenter des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec. Contre toute attente, à la faveur d’un scandale et d'un vent de mécontentement envers le parti au pouvoir, Alix comme 34 autres députés du PPDQ (Parti Progrès et Démocratie du Québec) remporte son élection dans Dufferin, une circonscription qu’elle ne pourrait pas situer sur la carte, pour faire une job dont elle ne sait rien, qui ne l’intéresse pas et pour laquelle elle n’a pas les compétences. Précipitée dans l’arène politique, Alix découvre sur le tas son métier, une nouvelle culture, la politique et son comté où couve un scandale environnemental dont la gestion va être son baptême de feu. Elle entraîne à sa suite ses proches dans sa nouvelle vie et le choc entre son nouveau et son ancien monde ne se fera pas sans heurts. La candidate raconte l'apprentissage d’Alix pour ce métier qu’elle n’a pas choisi et son éveil politique. En chemin, elle se découvrira un véritable intérêt pour le travail de député, pour l’engagement communautaire, pour la politique et pour son nouveau coin de pays. Si l’expérience aura un impact sur sa vie et celle de sa famille d’une manière inimaginable, c’est en elle-même que la transformation la plus profonde va s’effectuer. La candidate pourra compter sur une distribution impressionnante, composée de Christian Bégin, Alex Godbout, Éric Bernier, Geneviève Alarie, Geneviève Brouillette, Hugo Dubé, Inès Talbi, Isabelle Vincent, Lily-Rose Loyer, Louis Champagne, Maka Kotto, Mireille Métellus, Noé Lira, Olivier Gervais-Courchesne, Patrick-Emmanuel Abellard, Roger Léger, Valérie Tellos et plusieurs autres.