Rire à en tomber malade : Ce comédien a marqué Catherine Chabot sur La Candidate

La candidate, c'est le nouveau chef-d'oeuvre dans lequel s'illustre brillamment Catherine Chabot dans le rôle d'Alix, une technicienne en pose d'ongles qui se fait élire à titre de députée à ses dépens. Découvrez notre critique de la série dans cet article.

En entrevue, Catherine est émue et elle s'exprime reconnaissante de jouer dans une telle série. Même si son historique de vie personnelle est très loin d'être aussi compliqué que celui de la nouvelle députée de Duffrain, la comédienne trouve que son personnage lui ressemble, par ses valeurs et sa débrouillardise. « C'est une fille ordinaire, qui va vivre des affaires extraordinaires et c'est un peu comme ça que je me sens dans la vie! », dit-elle en riant.

La nouvelle trentenaire peu éduquée au passé rock'n'roll qu'elle interprète, est une femme extrêmement humaine, avec de bonnes valeurs (suffit qu'elle les identifie! ). Catherine nous assure qu'on s'y attachera rapidement. Une facette de la série qui l'a particulièrement touchée, c'est la relation mère-fille à la dynamique très amicale qui y est illustrée. Elle affirme avoir eu beaucoup de plaisir à jouer avec Lily-Rose Loyer, la talentueuse demoiselle qui joue sa fille de treize ans à l'écran.

Bien entendu, la scène politique fait partie intégrante de la série, mais nul besoin d'être exalté de diplomatie pour aimer suivre le quotidien de la nouvelle élue. Alix apporte un point de vue nouveau comme elle découvre avec les yeux de monsieur madame tout le monde les rouages de cet univers professionnel complexe qui nous impacte tous.