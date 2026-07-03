Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Christian Bégin

ComédienAnimateurAuteur
Visionner les images de Christian BéginVisionnement de presse de la série Indéfendable
Curieux Bégin
Y'a du monde à messe
Christian Bégin
En voir plus

Aperçu

Connu pour

Voir tout
Curieux Bégin

Curieux Bégin

Oeuvres (54)

Voir tout
Voir les films de Christian Bégin sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleure animation : magazine de services ou de style de vie
Prix Gémeaux
2019
Meilleur rôle de soutien masculin comédie
M'entends-tu?
Prix Gémeaux
2007
Meilleure interprétation rôle de soutien masculin comédie
Rumeurs

Dans l'actualité

Voir tout
Y'a du monde à messe
Télé

Un invité spécial pour la dernière de la saison de Y'a du monde à messe

Friday, July 3, 2026 3:00 PM
Image de l'article François Papineau salue le travail important d'un animateur d'ici
Télé

François Papineau salue le travail important d'un animateur d'ici

Friday, July 3, 2026 9:55 AM
Y'a du monde à messe
Télé

Une invitée de Y'a du monde à messe fait réagir avant même la diffusion de l'émission

Thursday, July 2, 2026 4:30 PM
Image de l'article Christian Bégin fait une erreur hilarante à l'animation de «Y'a du monde à messe »
Télé

Christian Bégin fait une erreur hilarante à l'animation de Y'a du monde à messe

Sunday, June 28, 2026 6:00 AM
Sucré salé
Télé

Christian Bégin craque à Sucré salé en parlant d'un sujet sensible pour lui

Wednesday, May 20, 2026 11:10 AM
L'effet Lara
Télé

Photos : Voici ce qui vous attend dans le dernier épisode de L'Effet Lara

Thursday, May 14, 2026 10:20 AM
Image de l'article Marc Hervieux se confie sans détour sur sa prise de poids
Stars

Marc Hervieux se confie sans détour sur sa prise de poids

Sunday, May 3, 2026 2:30 PM
L'effet Lara
Télé

Vidéo : Mélissa Bédard éclate en sanglot dans le prochain épisode de L'effet Lara

Wednesday, April 22, 2026 12:00 PM
L'effet Lara
Télé

Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de L'effet Lara

Wednesday, April 15, 2026 3:00 PM
Image de l'article « L'Effet Lara» : Votre dose printanière de soleil et de musique
Télé

L'Effet Lara : Votre dose printanière de soleil et de musique

Friday, April 10, 2026 12:50 PM
Image de l'article Christian Bégin corrige le tir sur un propos qu'il a tenu à «Tout le monde en parle »
Télé

Christian Bégin corrige le tir sur un propos qu'il a tenu à Tout le monde en parle

Friday, April 3, 2026 6:00 AM
Y'a du monde à messe
Télé

Découvrez plusieurs artistes invités à Y'a du monde à messe ce printemps

Monday, March 23, 2026 10:50 AM
Image de l'article Découvrez la bande-annonce de ce qui occupera vos dimanches soirs ce printemps
Télé

Découvrez la bande-annonce de ce qui occupera vos dimanches soirs ce printemps

Friday, March 20, 2026 10:30 AM
Image de l'article Christian Bégin annonce une grande nouvelle qui fera plaisir à ses «fans »
Télé

Christian Bégin annonce une grande nouvelle qui fera plaisir à ses fans

Sunday, March 15, 2026 4:00 PM
Y'a du monde à messe
Télé

Excellente nouvelle pour les fans de Y'a du monde à messe

Friday, December 26, 2025 5:00 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c