Christian Bégin

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La médiatrice
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Richard Bédard
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La candidate
2023 - Aujourd'hui
Comédien
Serge Rivest
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Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Dr Martin Charbonneau (2022-2024)
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Prix Gémeaux
2023
Meilleure animation : magazine de services ou de style de vie
Prix Gémeaux
2019
Meilleur rôle de soutien masculin comédie
M'entends-tu?
Prix Gémeaux
2007
Meilleure interprétation rôle de soutien masculin comédie
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