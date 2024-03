La médiatrice

Catherine, médiatrice familiale réputée, conférencière et animatrice, est LA spécialiste de la séparation bienveillante au Québec. Elle guide quotidiennement sa clientèle en instance de séparation vers un divorce qu’elle souhaite harmonieux selon les principes de sa chère devise professionnelle « se séparer ensemble ».

Amoureuse de son beau Alex depuis 20 ans, elle a deux enfants avec lui et leur famille « parfaite » suscite l’envie et l’admiration sur les réseaux sociaux. Elle est donc loin de se douter que son prochain dossier sera… son propre couple.

Quand Alex la quitte de façon cavalière, Catherine reçoit la nouvelle comme un gros coup de pelle derrière la tête. Mais pas question pour cette spécialiste consciencieuse de rater sa séparation! Même si « se séparer ensemble », c’est plus facile à dire qu’à faire. Sous le choc, elle doit trouver un exutoire pour éviter que son processus de séparation saine déraille et affecte ses enfants et sa carrière.