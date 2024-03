Comme une douce brise qui souffle sur nos écrans, la websérie La médiatrice, proposée sur ICI Tou.tv, s'avère un véritable petit bijou qui agit à la fois comme une catharsis et comme un baume à tous les maux. Le visionnement vaut largement le détour.

Le format de la websérie, proposée en quantité sur plusieurs plateformes, demeure quelque chose de marginal, vers lequel bien des téléspectateurs hésitent à se tourner. Pourtant, ce format succinct recèle de belles surprises, dont plusieurs se trouvent sur ICI Tou.tv, comme Fourchette, Coeur vintage et d'autres. À celles-ci s'ajoute maintenant La médiatrice, un visionnement qui fait du bien et qui met en lumière, de manière renouvelée, le talent de comédiens bien de chez nous.

Mylène Mackay incarne avec fougue Catherine, une médiatrice familiale réputée, conférencière et animatrice, est LA spécialiste de la séparation bienveillante au Québec. Heureuse en amour depuis 20 ans avec son mari, le beau Alex (Maxime de Cotret), elle a deux enfants avec lui et leur famille « parfaite » suscite l’envie et l’admiration sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où tout bascule...

Rongée par la colère et les regrets devant sa propre naïveté, Catherine ne peut s'empêcher de déverser une partie de son fiel sur certains de ses clients. Un soir alcoolisé, dans un geste impulsif, Catherine transgresse davantage les règles de sa profession et s’en prend secrètement à une cliente qui s’est avérée terriblement méchante à l’égard de son ancien conjoint. Troublée par le plaisir que lui procure le geste, elle se sent soudainement investie d’une mission qui lui semble dorénavant primordiale : elle doit venger les victimes de ruptures injustement traitées. Se mettra-t-elle dans l'eau chaude?

Déjà, la prémisse de cette histoire est parfaite et met la table pour une proposition qui ne manquera pas de faire du bien à tous ceux et celles qui ont vécu une séparation difficile. Plus encore, l'histoire nous permet d'assister à plusieurs performances sympathiques d'acteurs qu'on adore, qui se rangent ici dans le clan des bons ou des méchants. On pense évidemment à Christian Bégin, dont chacune des apparitions s'avère fascinante, Guillaume Lambert, Félix-Antoine Tremblay, Charli Arcouette, Simon-Olivier Fecteau et plusieurs autres. À ceux-ci, on se doit d'ajouter les participations réjouissantes d'Ariane Castellanos, Maxime De Cotret, Anglesh Major et Rosalie Bonenfant, qui nous font valser entre les rires, l'attendrissement et la furie.

L'autrice Marie-Élène Grégoire a franchement fait du bon boulot avec ce projet, qui propose des textes à la fois crédibles, mordants, libérateurs et fédérateurs, appuyés par une réalisation lumineuse d'Isabelle Garneau. Assez pour qu'on ait envie d'en voir plus. Et pourquoi pas une série télé avec des épisodes de 30 minutes, qui reprendrait le même postulat? C'est une idée qui serait certainement à considérer pour le diffuseur.

Les 8 épisodes de 10 minutes de La médiatrice sont disponibles sur ICI Tou.tv. C'est à voir!