Coeur vintage

Cœur vintage raconte les (més)aventures d’un cœur célibataire qui a bien du mal à s’identifier à son époque. Sans pudeur et avec beaucoup d’autodérision, la série jongle avec les agitations sentimentales de Pauline, une mi-quadragénaire sans enfant à la fois attachante, nostalgique… et drôlement étourdie par sa quête de sens ! À 42 ans, Pauline ne sait plus trop qui elle est ni ce qu’elle veut. Elle a le sentiment terrible d’être bientôt « périmée ». La quête amoureuse de Pauline devient donc une véritable quête sur le sens qu’elle veut donner à sa vie… Heureusement, il lui reste les mots des autres — ceux des écrivains, philosophes et artistes qui disent mieux qu’elle-même ce qu’elle ressent. Mais ces mots-refuges qui servent à panser son cœur égratigné, il faudra bien que Pauline s’en défasse un jour pour trouver sa propre voix.