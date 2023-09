Fabiola Aladin : Une bouffée d'air frais dans notre petit écran

Évidemment, on reverra aussi Fabiola Aladin à Je viens vers toi , où ses interventions pétillantes ce printemps avaient séduit le public. « Cet automne, on est vraiment dans la réflexion globale, notre place dans ce monde. Mes vraies passions quoi! Ce sont de vraies réflexions que j'ai, au jour le jour. C'est ce que je vais aller explorer, toujours avec un brin d'humour et le fond de prof qui n'est jamais trop trop loin. »

D'ailleurs, vous pourrez l'y voir chanter dès le premier épisode, offert ce samedi 9 septembre dès 21 h à Télé-Québec : « Au premier épisode, le bum à gogo va être vécu par les trois animatrices, donc Lunou Zucchini, Marie-Josée Gauvin et moi-même. On va chacune se présenter dans une chanson. C'est un beau moment d'avoir la chance de chanter avec ces filles-là. »

« En plus, comme si ce n'était pas assez de bonheur, on m'offre la chance de chanter, ici et là, de faire partie des choristes à certains moments. Ça, c'est un privilège », ajoute-t-elle, visiblement réjouie par ce nouveau mandat.

C'est ainsi que Fabiola Aladin aborde son nouveau mandat à Belle et bum . « Je ne comprendrai jamais tous les choix de vie qui ont fini par faire en sorte que je me retrouve là, au National, à regarder des spectacles, des artistes extraordinaires, les rencontrer, rire avec eux, avant, après, pendant. Tout l'amour de la musique que j'avais se concrétise dans un projet. »

Cet automne, la supernova ajoute une corde à son arc en devenant une belle dans Belle et bum , avec Lunou Zucchini et Marie-Josée Gauvin , qui viendront appuyer l'infatigable Normand Brathwaite . Rencontre avec une étoile, dont le rire est aussi infectieux que la personnalité.

Depuis quelques années, nous avons la chance de découvrir une artiste incroyable et une femme lumineuse en Fabiola Aladin, qui s'illustre de plus en plus dans notre petit écran. Après M'entends-tu , nous avons pu la voir dans Sans rendez-vous , dont l'ultime saison est à nos portes, puis comme chakras aux côtés de Marc Labrèche dans Je viens vers toi .

Encore une fois, celle-ci se pince de pouvoir collaborer avec un artiste complet comme Marc Labrèche : « C'est un autre rêve. Des fois, dans la vie, on n'a même pas le temps de savoir qu'on a un rêve et on le réalise avant. C'est un peu ça ma vie en ce moment. Marc est extraordinairement drôle, bon, généreux, présent et gentil. Ça rend le travail d'autant plus agréable. »

Pour Marc Labrèche, c'est le même son de cloche que pour Normand Brathwaite concernant Fabiola : « Elle est parfaite. Et c'est vrai qu'en duo avec Matthieu Pepper, c'est quelque chose! Ils ont une énergie compatible dégénérescente! »

Fabiola Aladin saupoudrera aussi de sa magie dans la dernière saison de Sans rendez-vous, où son personnage connaîtra l'aboutissement de ses recherches interpersonnelles, ainsi que dans les nouveautés Les révoltés et Coeur vintage. Et comme si son agenda n'était pas assez rempli, elle continue de prêter main-forte dans son domaine de l'éducation : « Je continue à accompagner nos profs et faire partie de l'équipe de réinsertion professionnelle de mon service. »

Une année occupée, vous dites? Certainement. Celle qui valorise, ici et là, la félicité d'une petite sieste (on comprend pourquoi) nous accompagnera dans la bonne humeur et le talent toute l'année. Et cela, pour notre plus grand bonheur! Voilà une artiste dont on ne se lasse vraiment pas. ❤️