Marc Labrèche débarque dans un talk-show décomplexé. Il s’inspire des sujets d’actualité (ou pas) qu’il traite à sa façon. Avec sa grande famille, un band all-star et un public complice, on y retrouve également des sketchs, des parodies et une « télé-réalité ». À eux s’ajoute un invité de l’heure qui s’implique et partage chaque moment.