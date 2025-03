Très triste nouvelle concernant Je viens vers toi

Toute l'équipe de Je viens vers toi partage une difficile nouvelle ce jeudi, alors que l'émission n'a pas été renouvelée par Noovo pour une prochaine saison. C'est donc au terme de cette troisième saison, dans deux semaines, que se terminera ce formidable périple en compagnie de Marc Labrèche, son « shagadélic band » et ses chakras. Notre coeur saigne... 💔

Cette triste nouvelle s'accompagne d'une publication sur les réseaux qui n'a pas manqué de nous donner un pincement au coeur.

On peut lire : « On vient vers vous le cœur gros, mais la tête pleine de souvenirs impérissables. Les deux prochaines semaines de diffusion seront les dernières de la splendide aventure que fut Je viens vers toi.

Quel bonheur d’avoir pu compter sur un public aussi fidèle et une équipe aussi enthousiaste. On tient à remercier Suzane Landry, Mélanie Bhérer, Jessy Beaulieu et toute l’équipe de Noovo du fond du cœur d’avoir permis au projet de briller ; ces 3 saisons de jouissances et de travail acharné à vos côtés nous rendent infiniment fiers.

Un merci gros comme le monde aux chakras et à tous nos collaborateurs. Difficile d’imaginer un meilleur entourage professionnel et un environnement plus stimulant que notre paradis de shaggy rouge.

Honorés d’avoir écrit cette page de notre histoire avec vous tous. On se retrouve ce soir dès 21h, et on profitera de chaque seconde passée en votre compagnie jusqu’au 18 mars.

Merci

Marc et toute l’équipe de Je viens vers toi »

Comme cela risque d'être le cas de nombreux téléspectateurs qui se plaisaient à côtoyer cette formidable bande de joyeux lurons chaque semaine, nous sommes particulièrement peinés de cette nouvelle. Je viens vers toi contribuait à mettre du soleil dans notre petit écran, ce que bien peu de productions arrivent à faire de manière aussi ludique.

Nous en profitons donc pour remercier toute l'équipe de ce talk-show qui nous aura offert de nombreux moments jouissifs. Et surtout, un ÉNORME merci à Marc Labrèche, artiste extraordinaire, qu'on espère retrouver plus tôt que tard dans une nouvelle proposition.

Je viens vers toi : Les lundis et mardis à 21 h sur les ondes de Noovo, jusqu'au 17 mars.