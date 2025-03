L'équipe de Je viens vers toi exauce un souhait du public avant la fin

Il ne reste que deux épisodes au talk-show Je viens vers toi. Nous les regarderons, certes, avec le même intérêt, mais aussi avec un énorme pincement au coeur de voir cette émission ludique, divertissante et apaisante faire ses adieux. Nous en avions pourtant tellement besoin, en ces temps de grisaille politique... Il faut l'avouer, on ne comprend pas tout à fait la décision de Noovo.

Avant de quitter, l'équipe de l'émission a décidé d'exaucer l'un des souhaits des téléspectateurs.

Ainsi, ce lundi, le Shaggy Band prendra place à la table de Marc!

Ces formidables musiciens nous en ont mis plein la vue et les oreilles depuis le début, notamment grâce à leur complicité incroyable avec Marc, qui a contribué au succès de l'émission.

Ce sera donc le temps d'en apprendre un peu plus sur Claude Cobra, Domino Santantonio, Jonathan Drouin et Antoine Gratton.

On peut lire sur la page Facebook de l'émission : « On n'allait quand même pas finir c'te show-là sans exaucer l'un de vos plus grands souhaits : asseoir le Shaggy Band band à la table de Marc. 🥹 Rendez-vous ce soir pour une émission délicieuse tout l'temps ; sans dessus dessous par boutte. 😋 #jeviensverstoi »

C'est à ne pas manquer ce lundi à 21 h sur les ondes de Noovo.

Rappelons que l'ultime épisode vous réserve tout un party de famille!

Une pétition circule toujours pour que l'émission reste en ondes. C'est par ici pour signer!