Une conclusion explosive et émouvante pour Je viens vers toi

Voilà, c'est fait. L'émission qui nous faisait le plus de bien a tristement disparu des ondes ce soir, après une aventure de deux ans. Je viens vers toi n'est plus, mais son souvenir demeurera.

Pour clore ce périple, aussi divertissant que folâtre, le grand maestro au bassin désinvolte, Marc Labrèche, et son extravagante équipe ont décidé de nous offrir LE MEILLEUR épisode depuis les débuts du talk-show, rien de moins. Certes, on sentait bien cette douce tristesse qui planait sur le plateau, mais tous les membres de la production ont choisi de fermer boutique dans la bonne humeur, les éclats de rire et l'affection. Ce plaisir a irradié jusque dans nos salons... pour une dernière fois.

Entre la traditionnelle chanson « Je viens vers toi », qui restera gravée dans notre tête comme l'un des meilleurs vers d'oreille créés pour la télévision, une nouvelle parodie de Céline Dion, un sketch complètement fou avec le faux Claude Poirier, un théâtre de marionnettes rempli d'amour, une rétrospective des moments cocasses d'Élise Guilbault, un ultime « Champagne Showbizz » avec nul autre que Ricardo (et quel Champagne Showbizz, wow!) et une interprétation enflammée du succès « If I Could Turn Back Time » de Cher (re-wow, incroyable!), il était facile de voir que l'équipe a tout donné pour nous offrir un ultime moment de liesse en sa compagnie.

Visiblement ému, mais aussi serein, Marc Labrèche s'est exprimé ainsi à la fin de son émission : « L'émission s'achève, mais ce show-là a représenté vraiment beaucoup pour moi. J'ai vraiment eu, du pilote jusqu'à aujourd'hui, un immense plaisir et je me suis attaché à tellement de gens, j'ai découvert tellement de gens. [...]

Ça arrive d'avoir du plaisir quand on fait un show, mais j'avoue que celui-là, il va me rester graver longtemps, longtemps. Et ça, c'est assez particulier et assez rare. Et c'est pour ça que je pars avec le coeur assez léger finalement, pour faire honneur au plaisir qu'on a eu jusqu'à maintenant. Je n'ai pas le goût d'être ni amer, ni triste de rien. J'ai juste envie de partir avec tous ces souvenirs là. [...]

Un gros merci. Soyez très heureux. On va se revoir, c'est certain. Alors bye chérie, amène-moi dans tes rêves! »

Oh, Marc, si tu savais comme tu nous as fait du bien avec ton émission dans les dernières années! Entre l'habituel métro-boulot-dodo et les écueils de la vie, tu as su nous rappeler, semaine après semaine, qu'il y aura toujours de la place pour rire et s'amuser. Ton empathie, ta curiosité, tes boutades libertines et ton imagination truculente vont terriblement nous manquer. Même chose pour tes chakras et ton talentueux shaggy band, qui ont su nous montrer le vrai sens du mot complicité, dans ce beau monde qu'on appelle le showbiz.

Showbizz.net tient à saluer, chapeau bas, Marc Labrèche, les chackras, les musiciens et toute l'équipe d'artisans qui ont oeuvré sur ce talk-show extraordinaire, pour lequel on réserve une petite place bien au chaud dans nos souvenirs et notre coeur.

Que le souvenir de cette soirée se jouisse encore longtemps!

* Note à Noovo : Si vous pouviez juste changer d'idée, ça ferait bien notre affaire. Vous seriez « ben blood »!