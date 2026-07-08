Élise Guilbault

Spectacles
Oeuvres (48)Voir tout
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La nuit devant nous
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Suzanne
En cours
Double jeu
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Carole (2025)
En cours
Le retour d'Anna Brodeur
2024 - Aujourd'hui
Comédienne
Monique Brodeur (2025-)
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2022
Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle
Nous
Prix Gémeaux
2015
Meilleur premier rôle féminin série dramatique quotidienne
En thérapie
Prix Gémeaux
2013
Meilleure interprétation premier rôle féminin dramatique
En thérapie