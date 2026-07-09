Découvrez toutes nos photos de la première du Comte de Monte-Cristo

Mardi soir avait lieu à la Salle Pierre-Mercure, à Montréal, la grande première médiatique de la pièce Le Comte de Monte-Cristo, mise en scène par Serge Denoncourt.

De nombreux acteurs étaient présents, dont Benoit McGinnis, Maude Guérin, Élise Guilbault, Danielle Fichaud, Marc Beaupré et Frédérike Bédard.

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Le Comte de Monte-Cristo retrace le destin d'Edmond Dantès, jeune marin faussement accusé et emprisonné pendant quatorze ans au Château d'If. Lorsqu'il parvient à s'évader, il découvre un trésor caché, adopte une nouvelle identité et revient pour faire payer ceux qui l'ont trahi.

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Le spectacle met en vedette Mikhaïl Ahooja, Kevin Houle, Maxime de Cotret, Benoit Drouin-Germain ainsi que Mélissa Désormeaux-Poulin et Lou-Pascal Tremblay, qui en sont à leur première expérience au théâtre.

Le Comte de Monte-Cristo est présenté à Montréal jusqu'au 23 août et la pièce se déplacera ensuite à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, du 16 au 19 septembre.