Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Spectacles

Découvrez toutes nos photos de la première du Comte de Monte-Cristo

De grands noms du monde du théâtre ont assisté à la représentation.

Image de l'article Découvrez toutes nos photos de la première du «Comte de Monte-Cristo »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mardi soir avait lieu à la Salle Pierre-Mercure, à Montréal, la grande première médiatique de la pièce Le Comte de Monte-Cristo, mise en scène par Serge Denoncourt.

De nombreux acteurs étaient présents, dont Benoit McGinnis, Maude Guérin, Élise Guilbault, Danielle Fichaud, Marc Beaupré et Frédérike Bédard.

Voyez toutes nos photos au bas de l'article.

Le Comte de Monte-Cristo retrace le destin d'Edmond Dantès, jeune marin faussement accusé et emprisonné pendant quatorze ans au Château d'If. Lorsqu'il parvient à s'évader, il découvre un trésor caché, adopte une nouvelle identité et revient pour faire payer ceux qui l'ont trahi.

Lisez notre critique ici.

Le spectacle met en vedette Mikhaïl Ahooja, Kevin Houle, Maxime de Cotret, Benoit Drouin-Germain ainsi que Mélissa Désormeaux-Poulin et Lou-Pascal Tremblay, qui en sont à leur première expérience au théâtre.

Le Comte de Monte-Cristo est présenté à Montréal jusqu'au 23 août et la pièce se déplacera ensuite à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, du 16 au 19 septembre.

Tapis rouge de la pièce Le comte de Monte Cristo

1/111
Tapis rouge de la pièce Le comte de Monte Cristo
Sur la photo : Frédérike Bédard© Showbizz.net / Patrick Lamarche
2/111
Tapis rouge de la pièce Le comte de Monte Cristo
Sur la photo : Frédérike Bédard© Showbizz.net / Patrick Lamarche
3/111
Tapis rouge de la pièce Le comte de Monte Cristo
Les parents de Lou-Pascal Tremblay
© Showbizz.net / Patrick Lamarche
4/111
Tapis rouge de la pièce Le comte de Monte Cristo
Les parents de Lou-Pascal Tremblay
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c