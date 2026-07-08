Maude Guérin

Spectacles
Oeuvres (29)Voir tout
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Papa(s)
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Francine
En cours
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Martine Brodeur (2025-2026)
En cours
Société distincte
2025
Comédienne
Micheline Rolland
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2021
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle
5e rang
Gala Artis
2021
Rôle féminin séries dramatiques annuelles
5e rang
Prix Gémeaux
2017
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
Feux