Voici quand Maude Guérin sera de retour à la télé

Depuis la fin de la série 5e rang au printemps dernier, dans laquelle elle tenait un rôle principal, les téléspectateurs réclament haut et fort le retour de Maude Guérin dans leur télé. En outre, bien qu'elle ait participé au générique de la série Société distincte, l'an dernier, cette émission n'était destinée qu'aux abonnés payants de la plateforme Club illico, récemment devenue illico+.

Cependant, comme plusieurs autres contenus d'abord diffusés sur le web, cette série à suspense fera le saut à la télé traditionnelle prochainement, permettant ainsi à un plus grand nombre de découvrir le sordide et intrigant scénario du réalisateur Benoît Lach. Pour rappel, Société distincte raconte l'enquête entourant la disparition du petit Gabriel (Loham Sauvé), un soir d'été. 15 ans plus tard, le jeune homme est toujours porté disparu. Pour tenter de faire la lumière sur cette disparition, Micheline (Maude Guérin) s'adonne à l'ufologie, tandis que son fils Marc (Antoine Pilon), sur le point d'abandonner tout espoir, reçoit une mystérieuse lettre pouvant potentiellement le mettre sur la piste de son frère disparu.

Parmi les autres membres de la distribution, citons Luc Picard, Juliette Gosselin, Hélène Florent, Luc Guérin et Louise Turcot.

Si on se fie à la réaction du public lors de la parution initiale de la série, on peut s'attendre à ce que l'émission récolte un beau succès auprès des téléspectateurs pour son passage à la chaîne TVA. D'ailleurs, l'an dernier, suite à la parution de la série sur la plateforme Club illico, Maude s'était exprimée sur la faible présence de personnes plus âgées dans nos écrans, une situation qui fait régulièrement les manchettes. À lire dans cet article.

On ne manque pas Société distincte, qui sera diffusée dès le lundi 8 septembre à 21 h, et ce pendant 10 semaines, la case-horaire qu'a occupé pendant plusieurs années Alertes. Découvrez ici quand la série policière reprendra cet automne.