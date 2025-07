Un changement de case horaire pour Alertes la saison prochaine

TVA a fait quelques changements à sa grille horaire pour l'automne 2025.

Ainsi, nous apprenons que la populaire série policière Alertes ne sera plus diffusée le lundi soir à 21 h. Elle a été déplacée le mardi soir à 20 h.

Comme STAT doit être présenté à dans cette case horaire dès l'automne, on peut s'imaginer que TVA voulait mettre un gros canon pour affronter le succès d'ICI Télé.

Voici trois enquêtes qui occuperont les policières de l'escouade Cerbère cet automne :

Jade, une jeune femme dans la vingtaine, disparaît mystérieusement. Sa voiture est retrouvée en pleine nuit, portes ouvertes, sur un stationnement désert, déclenchant une enquête où chaque proche devient un suspect potentiel. Rapidement, ses relations amoureuses passées et actuelles révèlent de sombres facettes.

Une fillette de 8 ans, visiblement égarée, est recueillie par l’escouade. Tandis que l’équipe déploie tous les moyens pour retrouver ses parents, Lily-Rose noue avec elle un lien profond et inattendu.

Lors d’un week-end de yoga parents-enfants, un bébé est enlevé pratiquement sous les yeux de son père. Rapidement l’alerte Amber est déclenchée, lançant nos policiers dans une enquête teintée d’homophobie. La situation connaît un revirement inquiétant lorsqu’un deuxième enlèvement survient.

Au-delà de ces enquêtes captivantes, les membres de l’escouade font face à de grands défis personnels. Stéphanie lutte avec détermination pour préserver sa sobriété. Après le douloureux départ de Cindy, Pelletier doit composer avec Noura, qui se mêle de sa vie amoureuse, et les tentatives maladroites de rapprochement de son père, Richard. La nouvelle situation de Lily-Rose et Renaud les amène à revoir leur envie d’être parents. Noura prend quant à elle une grande décision, portée par le soutien de Pelletier. Enfin, toujours plus amoureux de Pénélope, Dominic cherche un moyen de lui prouver son amour.

Ne manquez pas le retour d'Alertes, le 9 septembre prochain!

À noter que la série qui prendra la place d'Alertes à TVA les lundis soirs à 21 h sera Société distincte, qui a déjà été présentée sur illico+.