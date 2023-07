Société distincte

Un soir d'été. Marc joue à la cachette avec son meilleur ami Julien et son petit frère Gabriel. Cette partie de cache-cache sera fatale pour le jeune Gabriel qui disparaît sans laisser de trace. Cette tragédie entrainera l'éclatement de la famille et le départ de Julie. Depuis ce jour, Marc, qui habite toujours avec sa mère Micheline, consacre son temps à l'ufologie [étude des ovnis, des phénomènes associés aux ovnis, NDLR] pour tenter de faire la lumière sur la disparition de Gabriel. Quinze ans plus tard, dans développement concert, Marc est sur le point de tout laisser tomber quand il reçoit une note anonyme qui semble pour le mettre sur le piste de son frère. Avec Julien, qui est de retour dans sa vie, il tentera des réponses à ses questions.