Après 5e rang, découvrez le nouveau rôle de Maude Guérin

Club illico dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la série Société distincte, une nouveauté qui sera offerte sur la plateforme en juin.

Dans les rôles principaux, on retrouve Maude Guérin et Antoine Pilon, deux de nos plus talentueux comédiens au Québec.

Réalisée et scénarisée par Benoit Lach et produite par Blachfilms, en collaboration avec Québecor Contenu, Société distincte entraînera les abonnés de la plateforme dans un univers mystérieux et unique.

Le synopsis va comme suit : Un soir d’été, Marc joue à la cachette avec son ami Julien et son petit frère Gabriel. Cette partie de cache-cache sera fatale pour Gabriel, qui disparaît sans laisser de traces. Depuis ce jour, Marc (Antoine Pilon), qui habite toujours avec sa mère (Maude Guérin), persuadé que son frère a été enlevé par les extraterrestres, se consacre à l’ufologie pour tenter de faire la lumière sur les événements. Quinze ans plus tard, Marc est sur le point de tout laisser tomber quand il reçoit une note anonyme qui semble pouvoir le mettre sur la piste de son frère.

Chose certaine, Maude Guérin se retrouve bien loin de 5e rang avec ce projet...

Robert Naylor, Juliette Gosselin, Antoine DesRochers, Hélène Florent, Monique Spaziani, Dominique Laniel, Clara Bernardo, Rémi Goulet, Kevin Houle, Jacinthe Laguë, Pascal Tshilambo, Luc Guérin, Luc Picard et Bruno Pelletier complètent la distribution.

La première saison comportera 10 épisodes de 60 minutes.

Ceux-ci seront mis en ligne à compter du 6 juin sur Club illico.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.