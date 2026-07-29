Luc Picard

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Le dernier des monstres
2025 - Aujourd'hui
Comédien
David Savard (2026-)
En cours
Mustang
Comédien
Marcel D'Amour
En cours
Société distincte
2025
Comédien
Michel
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2022
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique
Aller simple
Gala Artis
2006
Rôle masculin télésérie québécoise
Vice caché
Prix Gémeaux
2004
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Simonne et Chartrand