Photos : Tout un look pour Luc Picard dans la série Mustang

Jeudi, nous nous sommes rendus à Saint-Raymond sur le plateau de la nouvelle série Mustang pour discuter avec les membres de la distribution de ce projet, dont le ton unique risque de ne laisser personne indifférent.

Luc Picard interprète le patriarche d'une famille de chanteurs country qui tient un bar-motel dans la région fictive de Nord-Forêt. « C'est une famille qui est prête à faire n'importe quoi pour protéger sa réputation, y compris des actes criminels. Ce sont des anti-héros. Tu espères que le monde va prendre pour les méchants parce qu'on est un peu méchants par moment », nous indique l'acteur, qui arbore fièrement la coupe mulet, la cravate bolo et les bottes de cowboy. Voyez une photo de son look au bas de l'article.

Luc Picard a le luxe de pouvoir choisir les projets dans lesquels il s'investit, qu'est-ce que celui-ci avait qui l'a attiré jusque dans Portneuf? « Plus tu m'offres des affaires qui sont différentes, champ gauche, plus je suis tenté. Un chanteur country, je trouvais ça cool. Première chose, après ça, l'écriture. C'est bien écrit, c'est bien dialogué. Les bouts de comique sont drôles, il y a de très bons gags. Puis c'est tordu. C'est trash, ce n'est pas politically correct. »

Les comédiens principaux avaient quelques chansons à interpréter. « Honnêtement, ça, c'était un peu stressant parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais on a eu des répétitions. C'est un travail », précise l'interprète de Marcel D'Amour.

Joanie Guérin interprète, elle, une des deux filles du clan (l'autre est jouée par Gabrielle Côté). « Mon personnage est impulsif. Elle a peur du rejet. Elle a de grosses blessures. Tout ça se transmet dans un égoïsme que j'adore jouer. C'est vraiment un cadeau de faire ça ».

De son côté, Frédéric Millaire Zouvi incarne Arnaud D'Amour, l'aîné de la famille. « C'est lui qui est le gérant du band. C'est celui qui modère beaucoup, qui a une vue d'ensemble, qui gère un peu ses sœurs; une crise par-ci, une autre affaire par-là. C'est aussi le drummer du groupe », nous explique l'acteur.

Les dix épisodes seront offerts sur Crave en 2027.