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Oeuvres (19)Voir tout
Voir les films de Frédéric Millaire Zouvi sur Cinoche.com
Les Armes
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Thomas Dallaire (2024-)
En cours
Coeur vintage
2023 - Aujourd'hui
Comédien
Antoine
En cours
Alertes
2021 - Aujourd'hui
Comédien
Manuel Audet (2022-2023)
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Les Zapettes d'or
2025
Détestable de l'année
Les Armes
Prix Gémeaux
2023
Meilleur rôle de soutien : série dramatique annuelle
Prix Gémeaux
2021
Meilleur rôle de soutien masculin : série dramatique annuelle
5e rang