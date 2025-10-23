Anticosti à Séries Plus : Un thriller en nature qui ne manque pas d'intérêt

Pour ceux et celles qui considèrent qu'il n'y a jamais trop de séries d'enquêtes, voilà une proposition qui risque de vous faire plaisir. Séries Plus diffusera à compter du 29 octobre une nouvelle série, Anticosti, un thriller d'enquête niché au coeur même de l'île, là où la nature et l'homme font loi. C'est dans des paysages encore inexplorés par notre télévision québécoise que nous retrouvons les comédiens Rose-Marie Perreault, Olivier Gervais-Courchesne, Hélène Florent, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Camille Felton, Rémi-Pierre Paquin et Frédéric Millaire Zouvi notamment, qui donnent vie à cette intrigue captivante, signée Guy Édoin (Cerebrum) et Dominic Goyer, dans laquelle des enjeux environnementaux se marient avec la découverte d'un cadavre.

On y fait la rencontre de Justine Gamache (Rose-Marie Perreault), qui revient à Anticosti, l'île qui l'a vue naître, après sept ans d'absence. Le but de ce voyage est de venir faire une lecture d'un roman qu'elle a écrit, dans lequel elle revient sur son histoire familiale à Anticosti. Plus encore, Justine espère enfin faire la lumière sur l'identité de son père, que sa mère (Hélène Florent) lui a toujours cachée. Au même moment, un groupe de manifestants débarque sur l'île pour empêcher la construction d'un complexe hôtelier qui divise la population. La séance de causerie et dédicace, organisée au café du coin, virera au drame, entre les adultères de l'un et les protestations des autres. C'est lorsqu'un cadavre est retrouvé, au lendemain des événements, que tout le monde devient rapidement suspect. De qui s'agit-il et qui aurait pu commettre un tel geste?

C'est sur cette prémisse que l'histoire, présentée en six épisodes d'une heure, est lancée. Avec une distribution aussi chevronnée, on pouvait déjà se douter qu'il n'y aurait aucune fausse note dans les interprétations. Rose-Marie Perreault et Olivier Gervais-Courchesne forment un beau duo, au sein duquel on sent une certaine tension amoureuse, tandis qu'ils font équipe pour résoudre l'affaire. Camille Felton déplace encore plus d'air que dans Antigang, tandis que Frédéric Millaire Zouvi devient un suspect, aux allées et venues obscures. C'est aussi un plaisir de renouer avec la talentueuse Sylvie Moreau, que nous n'avions pas vue dans une fiction depuis un petit moment.

Avec ce scénario, les auteurs se sont assurés de brouiller les pistes à tous les instants, rendant le mystère aussi touffu que les forêts d'Anticosti. Ce faisant, nous avons été complètement happés par cette intrigue, après le visionnement des deux premiers épisodes, et nous avons très hâte de découvrir la suite.

Difficile de prédire qui sera finalement le meurtrier, tant les soupçons s'accumulent. Pendant ce temps, les scénaristes et réalisateurs se sont assurés de nous offrir une trame narrative pertinente, en abordant l'essor immobilier qui menace la pérennité de certains joyaux naturels. Le tout enveloppé par les paysages grandioses d'Anticosti, filmés dans leur beauté innée.

Voilà une belle proposition, aux effluves du Saint-Laurent, qui vous laissera scotché devant votre petit écran, alors que le temps froid s'installe à l'extérieur. Ceux et celles qui avaient été séduits par Détective Surprenant, c'est votre chance de vous mettre une autre bonne production québécoise sous la dent!

Les six épisodes d’Anticosti seront diffusés le mercredi à 21 h, dès le 29 octobre à Séries Plus.