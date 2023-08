Détective Surprenant - La fille aux yeux de pierre

Le sergent-détective André Surprenant prend en charge le signalement de la disparition de Rosalie Richard, fille du maire des Îles-de-la-Madeleine, même si cela l’oblige à annuler ses vacances, quelques heures avant son départ. Le corps de l’adolescente est retrouvé le lendemain dans une mise en scène sordide qui met tout le village en émoi. Habitués à enquêter sur des accidents de la route et des délits mineurs, les policiers de Cap-aux-Meules sont dépassés par la violence du crime. Surprenant, qui a oeuvré au sein des crimes majeurs à Montréal, mène son équipe inexpérimentée avec tact. Or il apprend que l’enquête est confiée à l'inspecteur-chef Sébastien Gingras, un rival arrogant dépêché de Québec. La tension monte rapidement entre les deux hommes alors que l’enquête se complexifie et que s’allonge la liste des suspects. Heureusement, Surprenant peut compter sur sa collègue Geneviève Savoie pour l’aider à élucider le meurtre. Dans cet archipel isolé où tout le monde se connait, l’assassinat de la jeune Rosalie bouleverse la petite communauté des Madelinots et met tous les habitants des Îles et leurs secrets sous le feu des projecteurs.