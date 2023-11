Découvrez la nouvelle série animée par Patrice Godin

Nous pourrons bientôt revoir le comédien, animateur et auteur Patrice Godin au petit écran, à la barre d'une nouvelle émission documentaire. Retracer ses origines, dont le tournage est déjà commencé, suivra le parcours de gens qui tentent de retrouver des membres de leur famille biologique.

Les participants pourront échanger avec l'animateur, lui-même adopté à la naissance. Il avait d'ailleurs réussi à renouer avec sa famille biologique en 2021.

Produits par Attraction en collaboration avec Bell Média et réalisés par Patricia Beaulieu (Maman, pourquoi tu pleures?), les huit épisodes présenteront ces gens à différentes étapes de leur parcours : « Certains débutent leurs recherches, d’autres se butent à des portes fermées, et quelques-uns ont réussi à trouver des réponses à leurs questions. Ils ont tous le même désir de compléter cette partie manquante de leur histoire et de leur identité. »

La série documentaire sera diffusée sur les ondes de Canal Vie à l'hiver 2024. En attendant, nous pourrons voir Patrice Godin dans Détective surprenant - La fille aux yeux de pierre sur le Club illico dès le 7 décembre.

On a aussi pu le voir récemment dans un rôle audacieux dans la 2e saison d'Une affaire criminelle, disponible en rattrapage sur CRAVE.