Dans cette série documentaire, le comédien et auteur suivra le parcours de gens qui tentent de retrouver des membres de leur famille biologique. Ayant lui-même été adopté, Patrice Godin accompagnera les participants dans leurs démarches afin de les appuyer et d’échanger avec eux sur leur quête. Certains débutent leurs recherches, d’autres se butent à des portes fermées, et quelques-uns ont réussi à trouver des réponses à leurs questions. Ils ont tous le même désir de compléter cette partie manquante de leur histoire et de leur identité. Partir à la recherche de sa famille biologique pour mieux comprendre qui on est...