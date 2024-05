Patrice Godin souligne avec amour les 20 ans de sa grande fille

Le comédien Patrice Godin a choisi d'utiliser ses réseaux sociaux ce dimanche pour rendre hommage à sa grande fille.

En effet, celle-ci, qu'il appelle « ma belle petite louve », a 20 ans, un passage obligé, mais aussi marquant dans une vie.

Le papa fier écrit : « 20 ans pour toi, ma belle petite louve!!! Comment pourrais-je être plus fier de la jeune femme que tu es? Tu remplis mon cœur et ma vie! Je t’aime à l’infini! Je te souhaite une magnifique journée pleine de lumière, de liberté et d’amour ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ »

Il accompagne ce message d'un carrousel de photos, d'hier à aujourd'hui, avec sa fille.

Vous pouvez voir le résultat ci-dessous.

La chanson qui accompagne ce montage est « Stick Season » de Noah Kahan.

Nous nous joignons à Patrice Godin pour souhaiter un magnifique anniversaire à Simone. Nous leur souhaitons une superbe journée!

Notons qu'on peut voir Patrice Godin a l'animation de l'émission Retracer ses origines sur les ondes de Canal vie, les jeudis à 19 h 30. On le retrouve aussi dans Détective Surprenant, une série offerte sur Club illico.