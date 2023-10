Une maman sera toujours patiente, douce, heureuse. Une maman ne pleure pas. C’est l’image de la maman parfaite qui est dans l’inconscient collectif. Mais quand ça ne va pas, qui est là pour soutenir les mamans? Le spectre de la santé mentale périnatale est large et il est temps changer notre vision de la maternité et d’offrir de l’empathie et des solutions envers toute cette souffrance.