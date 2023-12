Nombreux sont les téléspectateurs qui attendent avec vague à l'âme la troisième et ultime saison de Bracelets rouge en 2024, la série dramatique qui suit le département de pédiatrie de l'Hôpital de la rive. Nous nous sommes entretenus avec Milya Corbeil-Gauvreau, l'artiste de talent qui interprète Lou et nous l'avons interrogée sur cette finale. « Je suis vraiment triste! C'est une aventure de trois ans qui se termine. Les Bracelets, c'est mes amours. C'est tous mes amis. On va se délaisser d'un projet, mais en même temps, c'est positif, parce que ce show-là est rempli de lumière et la finale est tellement incroyable. »

On finit ça dans deux semaines, et déjà, c'est super émotif. J'y pense et je pleure. On commence à dire au revoir à certains acteurs qui ont fini! Ça a été une grande aventure, beaucoup de cheminement en tant que comédienne aussi, parce que j'ai eu de gros morceaux à tourner dans cette série-là. Jouer la maladie mentale, c'était un autre défi que je n’avais pas pu aborder encore, c'était enrichissant.

Les épisodes à venir ne risquent pas de nous ennuyer. « Ce que j'aime avec le personnage de Lou, c'est qu'on n’est pas resté à la même place. Il y a une grande évolution de son personnage. Je pense que depuis son avortement de la saison deux, elle a pu faire des deuils intérieurs, penser à s'occuper de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Cette saison, on va voir une belle évolution. Elle n'a plus les cheveux roses... elle change et grandit! », nous explique la comédienne, avec émotion.

Lorsqu'on lui demande si sa grande finale s'avérera satisfaisante, Milya explique d'une philosophie sincère, mais réfléchie, que Lou ne sera jamais bien loin. « Le projet me fait grandir aussi personnellement. Lou va toujours continuer d'exister en moi. Je ne vais pas réussir à m'en débarrasser aussi facilement (rires). Elle est beaucoup plus intense que moi, mais elle a une grande anxiété en elle, qui part de moi, finalement. Elle a fait beaucoup de cheminement personnel, avec des psychiatres et on dirait qu'il y a des choses qui ont reflété sur moi. On devient nos personnages. La finale de Lou, oui, je l'aime, mais j'ai l'impression qu'elle va continuer avec moi, aussi. »