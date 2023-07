La vie compliquée de Léa Olivier

Léa et Marilou sont des meilleures amies depuis la petite école, quand la famille de Léa déménage à 500 km de leur petit village pour s’installer à Montréal. Léa doit non seulement laisser sa meilleure amie derrière elle, mais aussi son grand amour, Thomas. Léa n’envisage pas ces changements de gaieté de coeur. Heureusement qu’avec les textos, on n’est jamais bien loin de ceux qu’on aime ! Grâce à l’indéfectible soutien de Marilou, Léa va apprivoiser son nouvel univers, un jour à la fois. Confrontée aux filles populaires de sa nouvelle école qu’elle baptise «gentiment» les nunuches, Léa apprendra à s’affranchir. Elle découvrira de nouvelles amitiés et vivra des bouleversements amoureux qui rendront sa vie occupée d’adolescente... encore plus compliquée! D'après l'oeuvre de Catherine Girard-Audet.