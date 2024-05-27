Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Victor Andres Trelles Turgeon
Comédien
Suivi
Aime
Visionner les images de Victor Andres Trelles Turgeon
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (22)
Voir tout
Dernière seconde : Requiem de minuit
2026 - Aujourd'hui
Comédien
Emprises
2025 - Aujourd'hui
Comédien
En cours
Détective Surprenant
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Victor « Vic » Tavares
En cours
Voir les films de Victor Andres Trelles Turgeon sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Rencontrez la distribution de la nouvelle série
Les Armes
(photos)
Monday, May 27, 2024 5:55 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.5.3 - 25e42b55