Lundi, les médias étaient conviés sur le plateau de tournage de la nouvelle série Les armes afin de dévoiler l'ensemble de la distribution.

Nous savions déjà que Vincent-Guillaume Otis allait camper le rôle principal, mais nous avons pu découvrir qui l'accompagnerait à l'écran. Ainsi, Eve Landry, François Papineau, Frédéric Millaire Zouvi, Irdens Exantus, Jérémie Jacob, Émile Schneider, Alex Godbout, Audrey Price, Charles-Aubey Houde, Lou Vincent Desrosiers, Édouard Chény, Victor Andres Trelles Turgeon, Victoria Diamond, Alfred Poirier, Sofia Blondin, Andreas Apergis, Alice Pascual, Larissa Corriveau, Mickaël Gouin, Roc Lafortune, Roger Léger et Rodney Alexandre figureront au générique de cette série de 24 épisodes de 60 minutes.

Voyez des photos de plusieurs personnages au bas de l'article.

Le synopsis de la série produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau se lit comme suit : La mort d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement du commando secret JFT16 plonge la base militaire de Kanawata dans la tourmente. Louis-Philippe Savard, un officier intègre et méritant, est sommé de prendre en charge les opérations. Alors qu’il tente de s’imposer comme commandant et de faire le ménage, il se bute à la résistance du colonelAllan Craig, à qui il doit succéder par intérim, et qui commande la base et le commando de main de fer. Lorsque la policière militaire Kim Falardeau confie à Savard que ce décès semble cacher quelque chose de bien plus gros, ils feront équipe pour tenter de faire la lumière sur les événements, sans savoir qu’ils mettent le doigt dans un engrenage dangereux.

On nous promet bien des émotions fortes avec cette nouvelle proposition de TVA où espionnage, filature et infiltration côtoient histoires d’amour, d’amitié et de dépassement de soi.

La série Les armes, écrite par Pierre-Marc Drouin et réalisée par Jean-Philippe Duval, débarque sur TVA en septembre 2024.