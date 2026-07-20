François Papineau

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Prix Gémeaux
2021
Meilleure interprétation : humour
Entre deux draps
Prix Gémeaux
2020
Meilleur rôle de soutien masculin : série dramatique annuelle
5e rang
Prix Gémeaux
2015
Meilleur premier rôle masculin série dramatique quotidienne
En thérapie

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