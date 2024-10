Gâtées pourries

Kim, Frédérique et Justine, sont trois amies de longue date, aux personnalités opposées et aux névroses assumées. Arrivées à la mi-trentaine, privilégiées par la vie, elles sont tout de même insatisfaites d’où elles en sont, sans être prêtes à faire les sacrifices pour avancer. Kim n’a toujours pas la relation stable dont elle rêve, Fred souffre encore d’anxiété et Justine n’a pas le courage de quitter l’emploi qu’elle haït. Heureusement, elles peuvent compter sur leur trio bien soudé pour se réfugier lorsqu’elles se sentent en décalage avec la société. Cette amitié, nourrie par un flot de paroles constant, leur fournit un rempart contre les rejets, les humiliations, ou encore le retour d’un ex toxique – une menace qui plane toujours. Mais si ce safe space parfois trop validant les empêchait de prendre leur envol?