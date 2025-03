Gâtées pourries sur Crave : De la télé qui fait du bien!

Elles sont un peu « fofolles », souvent anxieuses, passionnées, drôles et intelligentes. Et elles sont loin d'être parfaites. Voici le portrait de ces trois formidables femmes que vous rencontrerez dans la comédie de situation Gâtées pourries, qui atterrit sur Crave dès demain. Impossible de ne pas craquer pour cette trinité télévisuelle, qui nous en met plein la vue avec ses histoires rocambolesques!

Rencontrez Kim, Frédérique et Justine, trois grandes amies, qui se côtoient depuis la tendre enfance, malgré des personnalités diamétralement opposées. Elles ont aussi un triste point en commun : dans leur mi-trentaine, elles ne se sentent pas sur leur X. Kim cherche le grand amour qui tarde à arriver, Frédérique doit composer avec une anxiété toujours grandissante et Justine n'arrive pas à quitter un emploi qu'elle déteste. Heureusement, ensemble, elles ont leur « safe space » qui leur permet de tout dire, de tout partager (ou presque). Entre les défis professionnels, la quête du grand amour, les rechutes avec un ex, les petites et les grandes humiliations et les fous rires, ces trois amies sont l'incarnation même de la féminité moderne, aussi imparfaite que belle.

C'est dans ce contexte que l'on retrouve les trois grandes amies dans la vraie vie, Anne-Élisabeth Bossé, Pascale Renaud-Hébert et Suzie Bouchard, qui se sont nourries de leur propre amitié pour créer ce petit bijou de série, qui fait un bien fou par les temps qui courent. Pas de violence, pas de crime, pas de gros drames (pas de tarifs et pas de muppet bronzé avec un toupet orange), ces grandes complices sont là pour vous faire sourire et vous dire, au fond, « vous n'êtes pas seules ». Ensemble, elles abordent avec légèreté et intelligence plusieurs sujets dans l'ère du temps, que ce soit l'anxiété, le couple, l'âgisme et plus encore.

Les trois comédiennes sont formidables. Alors que Pascale Renaud-Hébert nous fait rire et nous étourdit, les baguettes en l'air, avec son débit hallucinant et sa fougue incroyable, Anne-Élisabeth Bossé s'avère particulièrement touchante et pertinente en fille qui espère l'amour, mais qui n'a pas toujours les bons réflexes, tandis que Suzie Bouchard est l'amie authentique qu'on voudrait tous (toutes) avoir. Leur chimie irradie du petit écran. À leurs côtés, on retrouve plusieurs comédiennes et comédiens qui arrivent de manière épisodique, que ce soit Fayolle Jean Jr., Mani Soleymanlou, Vincent-Guillaume Otis, Bruno Marcil, Virginie Ranger-Beauregard et plusieurs autres.

Certains épisodes risquent fort de marquer les esprits en atteignant un niveau spectaculaire d'absurdité, le tout magnifié par une réalisation vive, colorée et inventive de François St-Amant. On pense notamment au 6e épisode, intitulé « Baboune », dans lequel on retrouve une touche de magie et un Vincent-Guillaume Otis plus drôle que jamais. Par ailleurs, si la production estime que l'on peut regarder ce sitcom dans l'ordre ou dans le désordre, un visionnement conventionnel s'impose, selon nous, pour comprendre l'évolution des personnages.

Véritable écrin de bonheur, Gâtées pourries est la série que l'on voudra consommer, emmitouflé dans une grosse doudou, un verre de vin (ou un café) à la main et le sourire au visage. Ça fait terriblement du bien!

Composée de 10 épisodes de 30 minutes, Gâtées pourries est produite par les Productions KOTV, en collaboration avec Bell Média. Les quatre premiers épisodes seront offerts le 5 mars sur Crave. Les épisodes suivants seront rendus disponible à fréquence d'un par semaine.