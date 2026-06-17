Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Mani Soleymanlou
Comédien
Auteur
Suivi
Aime
Visionner les images de Mani Soleymanlou
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (22)
Voir tout
Gâtées pourries
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Ariel (2026)
En cours
Jowanne, la psy des stars
2021 - Aujourd'hui
Comédien
Mani Soleymanlou
En cours
Angles morts
2026
Comédien
Marc Lamarre
Voir les films de Mani Soleymanlou sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Gémeaux 2026 :
Empathie
et
Avant le crash
dominent les nominations
Wednesday, June 17, 2026 2:15 PM
Télé
Visite de plateau : Cette nouvelle comédie dramatique s'annonce plutôt originale
Tuesday, May 26, 2026 2:00 PM
Télé
Angles Morts
: Une nouvelle comédie par l'auteur des
Mecs
et Normand Daneau
Tuesday, March 17, 2026 3:00 PM
Télé
Avant le crash
, l'ultime saison : Il y a une faille dans la fondation
Friday, September 12, 2025 11:50 AM
Stars
Photos : Visite du plateau de la nouvelle série
Gâtées pourries
avec Anne-Elisabeth Bossé
Friday, October 25, 2024 1:49 PM
Stars
Vacances d'été 2024 : Voici ce que font les vedettes Québécoises
Wednesday, July 17, 2024 5:47 PM
Télé
Découvrez la distribution de la nouvelle série du réalisateur d'
Avant le crash
Wednesday, April 10, 2024 10:00 AM
Télé
Photos : La 2e saison d'
Avant le crash
se termine dans l'émotion totale
Monday, November 13, 2023 11:40 AM
Stars
Voyez des images du nouveau projet d'Antoine Bertrand
Thursday, October 19, 2023 10:40 AM
Télé
Critique de la 2e saison d'
Avant le crash
: Un retour carabiné et captivant
Sunday, September 10, 2023 11:50 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c