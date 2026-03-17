Angles Morts : Une nouvelle comédie par l'auteur des Mecs et Normand Daneau

Radio-Canada a annoncé ce mardi l'ensemble de la distribution de sa nouvelle série originale Angles morts.

Mani Soleymanlou, Guillaume Cyr, Pier-Luc Funk, Pascale Montpetit et Schelby Jean-Baptiste camperont les rôles principaux. L'humoriste et acteur belge François Damiens figurera également au générique. Voyez une photo au bas de l'article.

L'auteur Jacques Davidts, qui nous a aussi donné Les mecs et Les Parent, cosénarise la comédie avec Normand Daneau, qui a d'ailleurs joué dans Les mecs.

Rafaël Ouellet réalisera les 10 épisodes de 60 minutes, présentement en tournage.

L'histoire se déploie ainsi : Marc Lamarre (Mani Soleymanlou), chirurgien oncologue en couple avec Natalie (Marie-Claude Guérin) et fier père de Laure (Mégane Proulx), peine à réconcilier sa pratique avec l’aide médicale à mourir, procédure qu’il exécute lui-même pour le bénéfice de ses patients. Il rêve de fonder un centre de soins palliatifs 2.0. qui lui permettrait d’offrir de meilleurs traitements à ces derniers.

Afin d’amasser des fonds, Marc met sur pied avec ses deux meilleurs amis, l’ex-policier ripoux Lambert (Pier-Luc Funk) et l’anxieux notaire Philippe (Guillaume Cyr), la Fiducie des Saints-Derniers-Jours qui rachète à une fraction de leur valeur les assurances-vie de ses patients en fin de vie. Tout se passe bien jusqu’au jour où le trio est obligé d’emprunter une grosse somme à Spyro Vanderrost (François Damiens), prêteur sur gages belgo-grec et roi du souvlaki de Montréal, afin d’acheter une assurance-vie de plusieurs millions de dollars à un patient diagnostiqué d’un foudroyant cancer terminal (Shadi Janho). Ils sont convaincus de n’avoir plus qu’à attendre le jour fatidique avant d’empocher la cagnotte. Mais rien ne se passe comme prévu.

Nos trois amis, mêlés à une histoire de trafic de stupéfiants aux ramifications multiples, sont soudainement propulsés dans le monde criminel ! Soupçonnés de meurtre par les inspectrices Belzile (Pascale Montpetit) et Toussaint (Schelby Jean-Baptiste) de l’escouade anti-drogue, pourchassés par la pègre libanaise et aussi le fils d’un patient se considérant lésé par la fiducie (Eric Vega), traqués par Spyro et empêtrés dans un labyrinthe de trahisons amoureuses, cet improbable trio aura-t-il les ressources nécessaires pour s’en sortir et ainsi éviter… d’y laisser leur peau? Le tout sur fond d’aide médicale à mourir et de dignité humaine. Comme quoi l’enfer est pavé de bonnes intentions.

Sophie Desmarais, Younès Bouab, Charlotte Aubin, Alexis Martin, Alexandre Nachi, James Hyndman, Elisabeth Chouvalidzé, Nicole Arrage, Mariève Perrier et Nathalie Mallette joueront également dans la série, produite par A Média (Guillaume Lespérance).

Angles morts débarquera sur ICI TOU.TV EXTRA lors de la saison 2026-2027.