Pascale Montpetit

Télé
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Empathie
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Louise Dallaire
En cours
Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission
2024 - Aujourd'hui
Invitée
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À tout prix
2023 - Aujourd'hui
Comédienne
En cours
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Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
Diva
Gala MetroStar
1996
Rôle secondaire féminin téléroman ou minisérie québécoise
Sous un ciel variable
Gala MetroStar
1995
Rôle de soutien féminin téléroman ou minisérie québécoise
Sous un ciel variable