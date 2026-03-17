Pascale Montpetit

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1999
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
Diva
Gala MetroStar
1996
Rôle secondaire féminin téléroman ou minisérie québécoise
Sous un ciel variable
Gala MetroStar
1995
Rôle de soutien féminin téléroman ou minisérie québécoise
Sous un ciel variable

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