À tout prix : aborder l'infertilité avec humour et sensibilité

Si ce n'est pas déjà fait, n'attendez plus pour écouter la surprenante websérie À tout prix, une production KOTV, accessible sur VÉRO.TV dans l'EXTRA de Tou.TV.

Cette comédie, de dix très courts épisodes de six à neuf minutes chacun, met en lumière un dur enjeu : l'infertilité. Avec comme têtes d'affiche Pascale Renaud-Hébert et Mickaël Gouin, interprétant un couple faisant appel à la procréation assistée, le sujet est abordé avec mordant et sensibilité. Ce à quoi l’on a droit, c’est des bribes d'une histoire touchante, présentées avec légèreté par des personnages attachants.

Le synopsis se lit comme suit :

Charles et Laurence sont incapables d’avoir des enfants de façon naturelle, et décident de se tourner vers la procréation assistée. Ils devront composer avec les spécialistes, les rendez-vous, la paperasse ainsi que leurs proches, qui ont tous une opinion sur leur démarche. Désormais « abonnés » à une clinique de fertilité, Charles et Laurence apprennent finalement qu’ils ne pourront avoir d’enfant qu’en faisant appel à un donneur. Mais qui choisir? Pourront-ils se mettre d’accord? Avec la famille comme les amis, la parentalité semble au cœur de toutes les conversations.

À la distribution, notons aussi Salomé Corbo, Jean-François Beaupré, Pascale Montpetit, Catherine Paquin-Béchard, Noémie Leduc-Vaudry et plusieurs autres. Produite par Louis-Morissette, Louis-Philippe Drolet et Mélanie Viau, puis réalisée par Julie Hogue, le succès de cette série contemporaire était prévisible!